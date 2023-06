Sicurezza: Salvini, se fai il cretino alla guida la patente non la vedi più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In previsione dell’approvazione del nuovo codice della strada, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha voluto chiarire che se una persona è recidiva e togli la vita ad un altro “perché sei un cretino al volante, la patente non la vedi più per il resto dei tuoi giorni”. Parlando in occasione dell’assemblea nazionale di Confcooperative, in corso a Roma, il ministro ha chiarito che il nuovo codice “lo stiamo scrivendo insieme alle associazioni delle vittime della strada e le forze dell’ordine”. (Rin)