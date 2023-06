Violenza donne: Roccella, messo in campo tutte le misure per salvare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo pensare ad azioni preventive. Abbiamo messo in campo tutte le misure per salvare le vite, le donne, attraverso il rafforzamento delle misure cautelari, la velocizzazione dei tempi e cercando di aiutare anche la magistratura, perché le leggi ci sono e sono buone, come il Codice rosso, ma ci sono smagliature nella loro applicazione". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, in merito agli ultimi provvedimento del governo contro la violenza sulle donne, ospite dell’evento organizzato da Skytg24, a palazzo Reale, a Milano. (Rin)