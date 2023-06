© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma del fisco dalla prossima settimana “lavoreremo intensamente per chiudere il testo che dovrà essere approvato entro l'estate e per partire a gennaio con i primi decreti legislativi”. Lo ha chiarito il viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, intervenendo in occasione dell’assemblea nazionale di Confcooperative, in corso a Roma. (Rin)