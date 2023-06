Appalti: Salvini, nuovo codice è rivoluzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il nuovo codice degli appalti porta “una rivoluzione culturale, prima che economica: diamo fiducia ai sindaci alle imprese ed ai professionisti tagliando tempi morti” per la realizzazione delle opere. Lo ha chiarito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in occasione dell’assemblea nazionale di Confcooperative, in corso a Roma. (Rin)