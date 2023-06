Spagna: Sanchez, reindustrializzazione europea principale priorità presidenza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale priorità della presidenza di turno spagnola del Consiglio europeo sarà la "reindustrializzazione" dell'Ue, per garantire la sua "autonomia strategica". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, presentando le priorità della presidenza spagnola, che inizierà il primo luglio. Oltre alla reindustrializzazione, il premier ha menzionato la transizione ecologica, il rafforzamento dell'unità europea e le relazioni dell'Ue con l'America Latina. Tuttavia, Sanchez ha osservato che l'apertura del mercato ha avuto "conseguenze negative", come la delocalizzazione delle industrie e l'eccessiva dipendenza da Paesi terzi in settori quali la salute, l'energia, le tecnologie digitali e l'alimentazione. "Ora, c'è l'opportunità di invertire questa tendenza, recuperare le industrie perse e generarne di nuove", ha evidenziato Sanchez. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, il leader socialista ha chiesto un quadro normativo appropriato che "protegga i nostri diritti e fornisca una prospettiva umanistica sulla trasformazione digitale". A tal fine, Sanchez si è impegnato a lavorare su due fronti: sui dossier per lo sviluppo delle industrie strategiche in Europa e sulla diversificazione delle relazioni commerciali dell'Ue con i Paesi terzi. Il capo dell'esecutivo spagnolo ha affermato di assumere la presidenza dell'Ue con "gratitudine", "umiltà", "responsabilità" e "ambizione" e con il desiderio di renderla "uno strumento utile". (segue) (Spm)