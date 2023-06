Spagna: Sanchez, reindustrializzazione europea principale priorità presidenza Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa può e deve diventare il grande progetto del nuovo ordine internazionale", ha affermato Sanchez. Il leader socialista ha indicato alcune delle principali sfide di questi anni come la reindustrializzazione dell'Europa e l'unità europea di fronte alle sfide globali. Sanchez ha inoltre puntato i riflettori sulla necessità di concludere il Patto sulla migrazione e l'asilo. A questo proposito, il presidente spagnolo ritiene che l'urgenza sia "cresciuta ulteriormente" su questo tema dopo il naufragio di migranti avvenuto ieri al largo delle coste greche. "Noi spagnoli crediamo nell'Europa, che ha fatto molto per noi. Ora è arrivato il momento di dimostrare cosa possiamo fare noi per l'Europa", ha evidenziato il premier, invitando a "cogliere l'opportunità di dimostrare la grandezza di un Paese che si pone su un piano di parità con il resto degli Stati membri dell'Ue". Sanchez ha ricordato che la Spagna sta assumendo la presidenza dopo 13 anni segnati da eventi come le crisi finanziarie, la Brexit, la pandemia da coronavirus e la guerra in Ucraina. Si tratta di episodi, ha precisato il premier, in cui "molti hanno previsto l'indebolimento del progetto europeo, ma in cui "l'Europa è stata più forte di tutti e oggi l'unione è più forte che mai". All'evento erano presenti anche la vicepresidente e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, della Presidenza, Felix Bolanos, e la ministra delle Politiche territoriali e portavoce del governo, Isabel Rodriguez. (Spm)