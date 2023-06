Scuola: Ama, 21.250 studenti romani coinvolti nei programmi di educazione ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’alto numero di studenti coinvolti e la qualità e la quantità delle iniziative conferma la bontà del lavoro svolto – dichiara Daniele Pace, presidente di Ama -. L'educazione ambientale è per noi un obiettivo prioritario. Per il prossimo anno scolastico vogliamo introdurre nuove iniziative rinnovando il programma Ama per la scuola e aumentare l’offerta anche con materiale didattico ad hoc che gli insegnanti potranno utilizzare liberamente durante tutto l’anno. L’attenzione all’ambiente è parte integrante dell’educazione civica e i nostri docenti lo sanno, vogliamo supportarli al meglio nello svolgimento di questo compito delicato e fondamentale.” (Com)