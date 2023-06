Imprese: "Tim Summer Hits", al via il concorso che mette in palio ingressi Vip e tour dietro le quinte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo della prima edizione torna il TimSummer Hits, la manifestazione dedicata alla musica dell'estate con i grandi protagonisti nazionali ed internazionali. Condotto da Andrea Delogu e Nek il Tim Summer Hits animerà, con i successi dell'estate, Piazza del Popolo a Roma (17-18-19 giugno) e Piazzale Fellini a Rimini (6-7-8 luglio). E sarà in onda su Rai 2, e in contemporanea su Radio2, a partire dal 25 giugno. Per l'occasione, Tim lancia il concorso Vinci l'Experience Tim Summer Hits che offrirà a tutti clienti che visiteranno i negozi Tim aderenti l'opportunità, fino al 30 giugno, di partecipare all'iniziativa e provare ad aggiudicarsi fantastici premi. Per ogni tappa saranno infatti messi in palio speciali ingressi, ciascuno valido per due persone, per assistere al concerto da un'area riservata e accedere a una esclusiva Backstage Experience per scoprire il dietro le quinte del Tim Summer Hits. I negozi Tim che aderiscono all'iniziativa e tutte le informazioni su www.timsummerhits.tim.it Durante il Tim Summer Hits verrà annunciata una nuova iniziativa dedicata alle band emergenti, che saranno selezionate e votate dal pubblico, e da una giuria di qualità, che potranno esibirsi sul palco dell'Arena di Verona durante i Tim Music Awards a settembre. Tim Summer Hits è un progetto branded content di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e Tim, prodotto da Friends Tv. Tim Summer Hits si inserisce nell'ambito della campagna di comunicazione del Gruppo 'La forza delle connessioni' che vuole sottolineare l'importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica.(Com)