Energia: Margheri (presidente Wec Italia) a 'Nova', transizione energetica non deve escludere nessuna fonte

- Dobbiamo capire che la transizione energetica si fa garantendo ai consumatori forniture sicure e competitive e questo si fa solo attraverso un investimento su tutte le fonti che in questo momento il mercato richiede. Lo ha affermato il presidente del World Energy Council Italia Marco Margheri ad 'Agenzia Nova', commentando il ritorno degli investimenti sul petrolio. "Oggi dobbiamo sapere che un sistema energetico bilanciato è un sistema che affronta la sfida della sostenibilità, ma che non espone le economie e le famiglie a shock di offerta che potrebbero certamente e paradossalmente rallentare la transizione e non renderla più veloce. Il 24 febbraio la sicurezza e la competitività delle forniture energetiche sono tornate sul tavolo della conversazione, naturalmente insieme al grande tema della transizione e della sostenibilità energetica. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un sotto-investimento nei combustibili fossili che il mercato richiede", ha concluso Margheri. (Rpi)