Migranti: direttore Frontex in Grecia, prematuro parlare di indagini

- Il direttore di Frontex è appena arrivato in Grecia per aiutare nelle operazioni di ricerca e soccorso dopo il naufragio di un peschereccio a largo di Pylos, in Grecia, in cui sono morti almeno 78 migranti. A dirlo la portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, le migrazioni e la sicurezza interna, Anitta Hipper, nel corso della conferenza giornaliera di Bruxelles. Prima di tutto, permettetemi di ribadire la posizione della presidente di ieri e della commissaria Johansson. La Commissione è profondamente rattristata da questo tragico incidente. Ogni vita persa in mare è una tragedia e i nostri pensieri vanno alla famiglia dei migranti che hanno perso la vita", ha detto. "Siamo consapevoli che le attività di ricerca e salvataggio sono in corso e siamo in stretto contatto con le autorità greche. Anche il direttore esecutivo di Frontex è appena arrivato in Grecia per sostenere le autorità", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)