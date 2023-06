Migranti: direttore Frontex in Grecia, prematuro parlare di indagini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto sappiamo, le attività di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, quindi credo che per il momento sia la priorità assoluta di tutti coloro che sono sul campo fare tutto ciò che è possibile in considerazione della situazione. Non credo sia giunto il momento di rispondere a domande su eventuali indagini o meno, ma credo sia molto importante concentrarsi sulle priorità operative", ha aggiunto il portavoce capo dell'esecutivo Ue, Eric Mamer. "Domani si riunirà il gruppo di ricerca e salvataggio e l'idea è che la Commissione continui a dialogare sulle pratiche per trovare un approccio comune e migliorare ulteriormente, aiutando gli Stati membri nella loro capacità di affrontare la perdita di vite umane", ha concluso poi Hipper. (Beb)