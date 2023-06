Ucraina: forze Kiev sono avanzate di un chilometro nell'area di Vuhledar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine sono riuscite ad avanzare di un chilometro nella direzione di Vuhledar, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'esercito ucraino. "Nell'ambito dell'operazione di difesa nell'area della città di Vuhledar, sono in corso misure per migliorare la situazione tattica. Quindi, le nostre unità si sono spostate verso il nemico per una distanza di circa un chilometro", si legge in un messaggio pubblicato su Facebook. (Kiu)