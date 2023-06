Nicaragua: opposizioni denunciano, congelati conti bancari di sacerdoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocata ed oppositrice in esilio, Martha Patricia Molina, ha denunciato il governo del Nicaragua per aver bloccato i conto bancari di sacerdoti appartenenti a diverse diocesi. "La dittatura congela diversi conti bancari personali dei sacerdoti. Questa misura potrebbe essere estesa nelle prossime ore", ha scritto l'oppositrice in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Quando alcuni sacerdoti delle diocesi di Granada, Jinotega, Esteli e Leon intendono entrare nei loro conti ecco cosa succede", scrive Molina allegando l'immagine del blocco che compare sulla schermata dell'applicazione. Una denuncia che sacerdoti coperti da anonimato hanno ribadito anche al quotidiano "La Prensa". Se confermata, l'iniziativa allunga la serie di attacchi che Managua porta avanti nei confronti di istituzioni e personale religioso nel Paese. Alla fine di maggio veniva denunciata la chiusura dei conti bancari di almeno tre delle nove diocesi nazionali. Le autorità avevano parlato di operazione resa necessaria per una presunta "attività illecita nel controllo dei fondi". (segue) (Mec)