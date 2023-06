Nicaragua: opposizioni denunciano, congelati conti bancari di sacerdoti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno ribadito la loro preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Nicaragua. “Continuiamo a essere molto preoccupati per la continua repressione dei diritti umani che vediamo in Nicaragua”, ha detto il portavoce del segretario generale Onu, Stephane Dujarric, parlando in un briefing con la stampa. Il portavoce ha citato “la riduzione dello spazio per la società civile, nonché la privazione della nazionalità” per gli oppositori, che “viola il diritto internazionale”. (segue) (Mec)