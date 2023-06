Nicaragua: opposizioni denunciano, congelati conti bancari di sacerdoti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 aprile il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di rinnovare, per un periodo di due anni, il mandato del gruppo di esperti dei diritti umani sul Nicaragua. La risoluzione, recita un comunicato Onu, è stata approvata con 21 voti favorevoli, 5 contrari e 21 astenuti. Lo scorso 6 marzo l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) aveva chiesto di rinnovare il mandato del gruppo di esperti. Il gruppo è stato istituito dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo 2022 con un mandato di un anno per indagare sugli abusi commessi dal governo di Ortega. (segue) (Mec)