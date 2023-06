Kosovo: Geoana (Nato) incontra inviato Ue lajcak, insieme per garantire la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, ha incontrato oggi Miroslav Lajcak, rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e per i Balcani occidentali. Secondo una nota dell’Alleanza, Lajcak ha informato il Consiglio Nord Atlantico sui recenti sviluppi nel nord del Kosovo e sugli sforzi diplomatici dell'Ue. “L'eccellente cooperazione di lunga data tra la Nato e l'Ue nella regione continua a fare la differenza", ha affermato il vicesegretario Geoana. "Il quartier generale della Nato, la Kfor (missione Nato in Kosovo), gli alleati, nonché l'Unione europea e l'Osce sono stati instancabili nei loro sforzi per ridurre le tensioni nel nord del Kosovo e portare entrambe le parti al tavolo dei negoziati, nel quadro del dialogo mediato dall'Ue tra Belgrado e Pristina", ha aggiunto. Geoana ha ricordato che “la Nato è impegnata da decenni per la stabilità nei Balcani occidentali; la nostra missione Kfor sul campo, con oltre quattromila soldati, è la più forte dimostrazione di questo impegno”. (segue) (Res)