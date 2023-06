Carceri: Garante detenuti, ad oggi 30 suicidi, Parlamento segni cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento dovrebbe cogliere "lo stimolo che proviene anche da alcuni sindaci e al fine di segnare un cambio di passo rispetto alla difficoltà e alla fragilità che oggi si vivono all’interno del carcere. A nessuno, infatti, può sfuggire la rilevanza che nell’ultimo anno e in quello attuale ha assunto il numero di suicidi delle persone ristrette. Oggi, il numero di persone detenute che hanno scelto di togliersi la vita è già salito a 30 con in più altri 12 decessi per cause da accertare - alcuni dei quali attendibilmente classificabili in futuro come suicidi - mentre scorre la ventitreesima settimana dell’anno". Lo ha detto Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, illustrando la Relazione annuale al Parlamento presso la sala della Regina di Montecitorio. (Rin)