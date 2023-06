© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda del mercato "richiede ingenti investimenti che non sempre sono semplici da attuare”. Lo ha detto Benedetto Levi, Amministratore delegato di Iliad, durante il convegno “Telco per l'Italia - Paradigma TechCo per tornare alla crescita”. Levi ha aggiunto che sono anche necessari “servizi innovativi per soddisfare le esigenze degli utenti”. (Rin)