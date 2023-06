Roma: sgombero case popolari a Primavalle, gli inquilini "lancio pacchi da finestre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso lo sgombero a Primavalle di tre alloggi popolari gestiti dall'azienda regionale Ater Roma. Dalle prime informazioni filtrate, le operazioni condotte dai vigili urbani e dalla polizia, sembravano svolgersi senza criticità. Tuttavia, poco dopo, gli inquilini hanno denunciato il lancio di pacchi dal terzo piano di una finestra di uno degli appartamenti liberati e lo sgombero forzato di minorenni e disabili. Stando a quanto hanno riferito fonti vicine al sindacato Unione inquilini ad "Agenzia Nova", una famiglia in via Federico Borromeo è stata portata fuori con la forza e i beni sono stati calati dalla finestra del terzo piano per procedere alla liberazione dell'alloggio. Un'altra, in via Angelo Mai, ha un disabile a carico: si tratta di un nucleo familiare composto da una donna straniera con i due figli minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Secondo quanto hanno raccontato le fonti sul posto, gli sfrattati "non conoscono il motivo dello sgombero, sostengono di essere in regola con i pagamenti e al momento non avrebbero ricevuto alcuna offerta di sistemazione alternativa dai servizi sociali comunali". Sul posto è presente la polizia locale e la polizia di Stato con due blindati. Le operazioni sono in corso di sviluppo.(Rer)