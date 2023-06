Carceri: Garante detenuti, con populismo estensione controllo penale nonostante riduzione reati gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre riflettere "come un discorso pubblico sbilanciato sul versante populista e applicato all’ambito penale abbia portato in anni recenti all’estensione dell’area del controllo penale, pur in presenza della riduzione numerica dei reati più gravi". Lo ha segnalato Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, illustrando la Relazione annuale al Parlamento presso la sala della Regina di Montecitorio. Oggi "le persone detenute sono più di 57.000, ma a esse si sono affiancate altre 53.113 in misura alternativa e quelle 'messe alla prova' sono 25.716. Le misure alternative e quelle di comunità non sono andate però a diminuzione dell’area detentiva in carcere, ma si sono affiancate a essa", ha spiegato. "Così l’area di intervento di natura penale è passata da una estensione di 98.854 persone alle attuali 137.366, mentre contemporaneamente i reati di maggiore gravità sono andati progressivamente diminuendo (gli omicidi volontari, per esempio, sono diminuiti nello stesso periodo del 25 percento, l’associazione mafiosa del 36 percento, le rapine del 33 percento)", ha concluso il Garante.(Rin)