Giustizia: Mattarella, decisioni magistrati siano sempre guidate da senso responsabilità

- Rivolgendosi ai magistrati ordinari in tirocinio, ricevuti oggi al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato come sia “un compito altissimo quello che tra qualche mese sarete chiamati a svolgere, nelle sedi che avete appena scelto. Da giudici o da pubblici ministeri - ha ricordato - dovrete prendere decisioni che incidono sulla vita delle persone, talvolta anche in maniera drammatica. Occorre che tale consapevolezza, accompagnata da un alto senso di responsabilità, vi guidi sempre nell’attività decisionale”. (Rin)