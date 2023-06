Migranti: naufragio Grecia, indagini su alcuni superstiti sospettati di essere trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le 104 persone soccorse nella giornata di ieri a seguito del naufragio al largo di Pylos, in Grecia, "sei se non 7" sono sospettate dalle autorità di essere trafficanti di esseri umani. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, citando fonti della Guardia costiera ellenica. Le indagini nei confronti dei sospettati sono in corso. Intanto proseguono le ricerche in mare dei dispersi. Il portavoce della Guardia costiera, Nikos Alexiou, ha dichiarato al quotidiano greco che “ormai c’è poca speranza” di ritrovare altri superstiti. “Ma poiché le condizioni meteorologiche sono buone, le ricerche continueranno anche oggi, parallelamente alle indagini. Si tratta di uno dei più grandi naufragi avvenuti nel Mediterraneo”, ha affermato Alexiou. Le autorità locali hanno reso noto che le procedure di campionamento del Dna per identificare i 78 corpi senza vita finora recuperati (e non 79, come era trapelato nella serata di ieri) sono già state avviate.(Gra)