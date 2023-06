Carceri: Garante detenuti su minori, in sette anni dimensione realmente residuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati relativi ai minori e ai giovani adulti hanno "mantenuto un complessivo equilibrio nei sette anni: quelli ristretti negli Istituti penali per minorenni sono, alla stessa data, 390, altri 3.802 sono in messa alla prova e complessivamente il servizio minorile ha in carico 14.473 minori o giovani adulti - erano 14.212 quando relazionai al Parlamento la prima volta. Un rapporto che lascia alla detenzione in carcere una dimensione realmente residuale". Lo ha chiarito Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, illustrando la Relazione annuale al Parlamento presso la sala della Regina di Montecitorio.(Rin)