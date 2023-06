Pnrr: Sala, rischiamo di non investire tutti quei fondi e rimanere sotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rischiamo di non investire tutti quei fondi e rimanere sotto. Milano a oggi ha investito già il 90 per cento dei fondi assegnati. Se dessero più fondi per esempio, per la casa e per rifare il profilo energetico delle abitazioni noi potremmo fare molto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla programmazione di Sky a Palazzo Reale di Milano. "Invece, si investirà molto di meno e sarà un po' occasione persa", ha concluso. (Rem)