Giustizia: Mattarella, tutelare imparzialità con irreprensibilità e riservatezza comportamenti

- L’imparzialità della decisione "va tutelata anche attraverso l’irreprensibilità e la riservatezza dei comportamenti individuali, così da evitare il rischio di apparire condizionabili o di parte”. Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai magistrati ordinari in tirocinio, ricevuti oggi al Quirinale. “È un aspetto - ha aggiunto - particolarmente importante per ogni istituzione della Repubblica in questa stagione nella quale la preziosa moltiplicazione dei canali informativi presenta anche il rischio di trasmettere l’apparenza di realtà virtuali”. (Rin)