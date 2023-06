Giustizia: Mattarella, giudici evitino accanimento e tesi precostituite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo del magistrato “si svolge nell’ambito di un sistema ordinamentale e si giova di continue occasioni di confronto dialettico all’interno delle articolazioni degli uffici giudiziari. A tal fine va sempre tenuto presente che la decisione rilevante è quella che l’autorità giudiziaria nel suo complesso sarà in grado di fornire, non solo quella del suo singolo attore. Questo deve aiutare da un lato a non personalizzare la decisione – mai accanimento per sostenere tesi precostituite - e deve indurre, dall’altro, a una approfondita valutazione del caso concreto per fornire alla decisione una elevata forza di resistenza nei vari gradi del giudizio: così trova espressione l’unicità dell’ordine giudiziario nel suo complesso”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai magistrati ordinari in tirocinio, ricevuti oggi al Quirinale. (Rin)