Tlc: Corti (WindTre), consolidamento del mercato con regole decise da Ue non funziona

- Il consolidamento del mercato "con queste regole decise dall'Unione europea non funziona”. Lo ha detto Gianluca Corti, Amministratore delegato di WindTre, durante il convegno “Telco per l'Italia - Paradigma TechCo per tornare alla crescita”. Corti ha aggiunto che la strategia europea della concorrenza e della discesa de prezzi al consumatore non ha funzionato benissimo. “Gli incumbent europei 20 anni fa erano i leader del mondo” rispetto ad oggi dove la diffusione di internet è maggiore in altre parti del mondo. “Continuare in questa maniera è pericoloso e vorrei dire ai regolatori - ha aggiunto l’Ad di WindTre - che oltre a proteggere il prezzo per il consumatore finale è necessario anche salvaguardare la qualità della connettività”. (Rin)