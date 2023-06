Pd: Morassut, per segreteria Lazio sosterrò Leodori, ma serve vera costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voterò per eleggere segretario regionale Daniele Leodori, uomo di esperienza ed equilibrio che conosce la realtà del Lazio. E che spero terrà conto della necessità di restituire al Pd di questa regione una vera capacità di espressione politica. Lo sosterrò attraverso la lista Uniti a sinistra per la Costituente, unica delle quali, ritengo, esprima un punto di vista politico su temi centrali come il lavoro, l’equità sociale, l’ambiente, la pace e non meramente legato alla collocazione dei posti nel l’assemblea regionale. Credo che tutti coloro che vogliono davvero un Pd rinnovato e in campo debbano sostenere questa lista". Così in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. "Ma esprimo il mio più profondo dissenso - continua Morassut - e direi sconcerto per come, alla fine, siano state stravolte le più minime norme di svolgimento di un congresso politico di un Partito". (segue) (Com)