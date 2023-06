Pd: Morassut, per segreteria Lazio sosterrò Leodori, ma serve vera costituente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui non si discuterà di nulla, di un bel niente, ma si farà un allenamento elettorale, con voti di preferenza e basta. Tutto ciò è una follia, una deviazione, una stortura. Nei partiti ci sono i congressi e ci sono le elezioni, qui si è cancellato il congresso per fare delle elezioni e tenere caldi i motori delle cordate elettorali, della raccolta di preferenze. Tutto questo non ha senso. Spero che ci si renda tutti conto di questa distorsione - spiega ancora il deputato -, il Partito deve crescere sulla linea politica, aprendosi all’esterno con una Costituente che viene continuamente evocata e mai avviata. Invece qui si fanno solo corse ai cavalli peraltro riducendo la ricchezza del pensiero e del contributo delle persone a una pura corsa competitiva interna, ma non siamo in un ippodromo. Un partito deve investire sulle persone e sulla loro creatività. Così si fa il contrario", conclude Morassut. (Com)