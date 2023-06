© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è un pressing di Bruxelles sulle modifiche al Pnrr ma “c’è un lavoro comune: stiamo lavorando molto positivamente con la Commissione europea e con il commissario Gentiloni”. Lo ha rimarcato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione dell’assemblea nazionale di Confcooperative. (Rin)