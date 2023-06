Verona: Garante detenuti su poliziotti arrestati, casi gravissimi, non si parli di "mele marce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vi è alcuna necessità per il Garante nazionale tornare a sottolineare che tali gravissimi casi non sono rappresentativi della cultura generale delle Forze di polizia del nostro Paese: tutti noi siamo consapevoli del livello di democrazia e della professionalità raggiunti in particolare in anni recenti. Tuttavia, sono indicativi di una cultura, non leggibile con il paradigma autoconsolatorio delle 'mele marce'; una cultura che oggi alberga, minoritaria, ma esistente, in settori di operatori di Polizia, che percepiscono la persona fermata, arrestata o comunque detenuta, come nemico da sconfiggere e non come autore di reato a cui viene inflitta quella sanzione che la legge prevede e dei cui diritti si è responsabili nel momento in cui la si detiene". Lo ha detto Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, illustrando la Relazione annuale al Parlamento presso la sala della Regina di Montecitorio, con riferimento a quanto avvenuto nei giorni scorsi presso la questura di Verona. Ogni argomentazione volta a sottolineare la difficoltà di questo compito "è valida, ma mai giustificativa e il porla nell’immediatezza di un accertamento, quasi a diminuire la gravità di quanto acclarato, rischia di assecondare quella cultura di silenzi, di compiacimento, di inadempienza del proprio obbligo di denuncia che può sconfinare nell’omertà", ha concluso il Garante. (Rin)