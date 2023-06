Indo-Pacifico: Usa avranno accesso illimitato a basi militari Papua Nuova Guinea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avranno accesso illimitato alle basi militari della Papua Nuova Guinea, dove potranno dispiegare truppe e mezzi e ormeggiare navi, in taluni casi su base esclusiva. È quanto prevede il patto di sicurezza firmato il mese scorso a Porto Moresby dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e dal primo ministro papuano, James Marape. I contenuti, pubblicati oggi dal quotidiano “South China Morning Post”, mostrano come l’accordo sia importante per la strategia degli Stati Uniti volta a contenere le ambizioni della Cina nell’Indo-Pacifico e possa rivelarsi di fondamentale importanza in caso di guerra nello Stretto di Taiwan. Con l’assenso del governo papuano, gli Stati Uniti potranno trasferire uomini e mezzi negli aeroporti del Paese e potranno ormeggiare navi militari nella base navale di Lombrum, sull’isola di Manus, e nel porto della capitale Porto Moresby. Washington avrà “accesso illimitato” a tali siti per la predisposizione di equipaggiamenti, scorte e materiali, e avrà “l’uso esclusivo” di alcune aree delle basi nelle quali saranno condotte “attività di costruzione”. L’accesso alla base di Lombrum, in particolare, potrebbe essere usato per potenziare i siti militari che gli Stati Uniti hanno già a Guam, più a nord, e che potrebbero avere un ruolo chiave in caso di conflitto a Taiwan. Il patto è stato ratificato ieri dal parlamento della Papua Nuova Guinea nonostante le proteste dell’opposizione, secondo cui il governo avrebbe rinunciato alla propria sovranità a favore dell’alleato statunitense. Tra le critiche figura anche quella dell’ex primo ministro Peter O’Neill, secondo cui l’accordo “disegna un bersaglio sulla schiena della Papua Nuova Guinea”. (Fim)