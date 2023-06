Siria: Borrell annuncia 2 miliardi di euro in finanziamenti per il popolo siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha annunciato nuovi finanziamenti di 2 miliardi di euro per la Siria. L'annuncio è stato fatto nel corso della settima conferenza a sostegno del futuro della Siria e della regione, in corso a Bruxelles. L'impegno, ha detto Borrell, conferma quello preso lo scorso anno, che prevedeva, da parte dell'Ue, lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il 2023. "Per l'anno 2024, l'Ue metterà a disposizione 560 milioni di euro", ha poi aggiunto il funzionario europeo. "Il nostro primo compito è quello di sostenere il popolo siriano, che continua a subire gli effetti di oltre un decennio di conflitto, di collasso economico, di corruzione e di repressione. Non possiamo dimenticare i bisogni dei rifugiati siriani che vivono negli Stati vicini, come la Turchia, il Libano, la Giordania, l'Egitto e l'Iraq, e i bisogni delle comunità ospitanti. Dobbiamo mantenere la speranza che il popolo siriano e la regione ripongono in tutti noi", ha concluso Borrell.(Beb)