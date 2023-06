Ucraina: "Wall Street Journal", Giappone discute con gli Usa la fornitura di proiettili d'artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone sta discutendo con gli Stati Uniti la fornitura di proiettili d'artiglieria da 155 millimetri da destinare all'offensiva delle forze armate ucraine nei territori occupati dalla Russia. A sostenerlo è il quotidiano "Wall Street Journal", che evidenzia come le leggi in vigore in Giappone vietino l'esportazione di armi. Secondo fonti citate dal quotidiano, il Giappone starebbe valutando di fornire i proiettili agli Stati Uniti sulla base di un accordo del 2016 che consente la condivisione di munizioni nell'ambito dell'alleanza di sicurezza tra i due Paesi; tale normativa è stata adottata però nell'ambito del cosiddetto concetto di "autodifesa collettiva", che prevede l'intervento del Giappone a difesa degli Stati Uniti nel caso questi ultimi vengano aggrediti. Il "Wall Street Journal" sostiene inoltre che gli Stati Uniti abbiano già raggiunto un accordo con la Corea del Sud per la fornitura di migliaia di proiettili d'artiglieria da 155 millimetri da destinare all'Ucraina, nonostante Seul abbia smentito indiscrezioni in proposito soltanto il mese scorso. Gli Stati Uniti sono impegnati nell'affannosa ricerca di proiettili d'artiglieria per tenere il passo del consumo di munizioni senza precedenti causato dal conflitto in Ucraina: ad oggi gli Usa hanno già fornito alle forze di Kiev più di due milioni di proiettili per obici da 155mm, ma la capacità produttiva occidentale non è attualmente in grado di far fronte al rateo d'impiego sul campo, che il dipartimento della Difesa Usa stima in più di 90mila proiettili al mese. (Was)