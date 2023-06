© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle telecomunicazioni "non genera abbastanza cassa e ha regole squilibrate”. Lo ha detto Pietro Labriola, Amministratore delegato Tim, durante il convegno “Telco per l'Italia - Paradigma TechCo per tornare alla crescita”. Labriola ha aggiunto che “non può essere che il mercato delle telecomunicazioni sia regolato con le logiche delle liberalizzazioni di 20-25 anni fa”. (Rin)