Slovenia: Consiglio d'Europa (Greta), identificare meglio vittime tratta esseri umani

- L'organismo del Consiglio d'Europa che si occupa della lotta contro la tratta degli esseri umani (Greta) esorta la Slovenia a identificare meglio le vittime del fenomeno, migliorando l'accesso alla giustizia e mettendo a loro disposizione l'assistenza legale e un risarcimento effettivo. Lo scrive il Gruppo di esperti dell'organismo nel terzo rapporto pubblicato oggi sull'attuazione da parte della Slovenia della Convenzione volta all'azione contro la tratta di esseri umani. Il documento, che valuta i miglioramenti rispetto al rapporto di Greta sulla Slovenia del 2018, riconosce al Paese che sono stati compiuti progressi in alcuni settori, in particolare con l'istituzione del Servizio contro la tratta di esseri umani presso il ministero dell'Interno e con le modifiche al codice penale e alla legge sugli stranieri. Sono considerati positivamente anche la pubblicazione di materiali multilingue per informare le vittime dei loro diritti e le linee guida dettagliate per gli ispettori del lavoro sull'identificazione delle vittime.(Seb)