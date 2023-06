Carceri: Garante detenuti, 845 italiani analfabeti, Parlamento presti attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istruzione "non può essere una variabile muta nel percorso detentivo, tale che la sua assenza in ingresso rimanga invariata negli anni se non soggettivamente stimolata da una richiesta della persona ristretta. Non è tollerabile che ci siano ancora quasi 5.000 persone che non hanno completato l’obbligo scolastico e che, anche restringendosi ai soli italiani, ci siano 845 persone analfabete e altre 577 che non hanno concluso il ciclo di scuola primaria di primo livello (nel vecchio lessico, la scuola elementare)". Lo ha detto Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, illustrando la Relazione annuale al Parlamento presso la sala della Regina di Montecitorio. "Sull’investimento in istruzione chiediamo al Parlamento un’attenzione speciale, che non è soltanto di attuazione di corsi e di fornitura di relative risorse, anche e soprattutto col ricorso a ciò che le tecnologie dell’informazione e comunicazione possono offrire, ma è di indirizzo a una diversa organizzazione del tempo detentivo che l’Amministrazione dovrà conseguentemente attuare", ha concluso il Garante.(Rin)