Migranti: Garante detenuti, in 2022 solo 3.916 rimpatri dei 6.383 in Cpr

- In Italia la scelta del trattenimento dei migranti, "di natura essenzialmente detentiva, viene portata avanti anche indipendentemente dalla valutazione dell’effettiva possibilità di allontanamento entro lo scadere dei termini di restrizione". Lo ha detto Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, illustrando la Relazione annuale al Parlamento presso la sala della Regina di Montecitorio. "Delle 6.383 persone che nel 2022 sono state ristrette nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) soltanto 3.154 sono state effettivamente rimpatriate. Il totale dei rimpatri è stato peraltro molto limitato: 3.916, principalmente in Tunisia (2308), in Albania (58), in Egitto (329), in Marocco (189) - numeri piccoli rispetto al clamore frequente delle intenzioni annunciate", ha concluso il Garante. (Rin)