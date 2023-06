Cultura: domenica a Torricella in Sabina presentazione del libro di Maritato su Aldo Moro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi quarantacinque anni da quel 9 maggio del 1978, quando in via Caetani venne fatta ritrovare dalle Brigate Rosse la Renault 4 con all'interno il cadavere dell'onorevole Aldo Moro. Con la recente pubblicazione Aldo Moro, una verità compromessa Michel Emi Maritato criminologo e scrittore, apre una nuova finestra sul Caso Moro, allargando lo sguardo ad altri episodi oscuri della nostra storia". È quanto si legge in una nota. "Il periodo buio della strategia della tensione e degli anni di piombo sembra oggi lontano ma ancora non sono chiusi i conti con quella guerra ibrida a bassa intensità che si è combattuta nel nostro Paese. Dai fatti di Portella della Ginestra alla stagione stragista dei primi anni '90, troppi aspetti sono da chiarire e troppi sono ancora i fili che legano vicende, episodi e personaggi. Domenica 18 giugno alle ore 16:30 presso il Bar L'Incontro di Ornaro Basso, comune di Torricella in Sabina, via Aldo Moro 22 si svolgerà la presentazione del romanzo Aldo Moro: una verità compromessa in presenza dell'autore il criminologo Michel Emi Maritato, dell'avvocato Carlotta Toschi, del sindaco del comune di Torricella in Sabina Floriana Broccoletti, introduce il Mariano Leoni analista e blogger", conclude. (Com)