Imprese: Urso, nel 2024 delineeremo nuova politica industriale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il disegno di legge per il made in Italy “è l’inizio di una serie di disegni di legge che delineeranno la politica industriale del Paese, dall’alimentazione all’automotive, dalla moda alle telecomunicazioni. Realizzeremo dei piani nazionali per delineare la politica industriale del Paese che presenteremo nel 2024”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in occasione dell’assemblea nazionale di Confcooperative, in corso a Roma. (Rin)