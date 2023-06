Berlusconi: Sala, per una via bisogna aspettare 10 anni, rispettiamo le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dedicare una via a Berlusconi bisogna aspettare 10 anni, si devono rispettare le regole. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo durante la programmazione di Sky Tg24 a Palazzo Reale di Milano. "A me piace rispettare le regole. Solo a 10 anni dalla morte si può dedicare una via. Non abbiamo mai derogato, non lo abbiamo fatto per il mio amico Umberto Veronesi che ha salvato migliaia di vite... ". (Rem)