Berlusconi: Sala, per una via bisogna aspettare 10 anni, rispettiamo le regole

21 luglio 2021

- Per dedicare una via a Berlusconi bisogna aspettare 10 anni, si devono rispettare le regole. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo durante la programmazione di Sky Tg24 a Palazzo Reale di Milano. "A me piace rispettare le regole. Solo a 10 anni dalla morte si può dedicare una via. Non abbiamo mai derogato, non lo abbiamo fatto per il mio amico Umberto Veronesi che ha salvato migliaia di vite... ". (Rem)