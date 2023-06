Fiumicino: Califano (Pd), su porto crocieristico forti dubbi, per territorio rischio suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota dichiara: "Ho forti perplessità riguardo la realizzazione del porto crocieristico di Fiumicino rilanciata anche in queste ore da alcuni media nazionali. Non si tratta di scelte ideologiche o di no a prescindere. È semplicemente un rapporto costi-benefici che non torna. Per Fiumicino sarebbe un suicidio non compensato né dai posti di lavoro, che sarebbero minimi per il territorio e rischierebbero di essere precari, stagionali e a basso costo. Né dall'impatto economico, assolutamente blando per le nostre attività". "Di contro si andrebbe a paralizzare un'intera località già ostaggio del Ponte della Scafa, sempre più obsoleto, - aggiunge - e del viadotto dell'Aeroporto a oggi a mezzo servizio. Un territorio, va ricordato, che avrebbe bisogno di nuove opere viarie, in primis il Ponte di Dragona". (segue) (Com)