Fiumicino: Califano (Pd), su porto crocieristico forti dubbi, per territorio rischio suicidio (2)

- "Per non parlare dello sventramento di un patrimonio ambientale dello Stato che invece di essere valorizzato e donato alla collettività - vedi Monumento Naturale della Foce del Tevere - verrebbe 'svenduto' a una compagnia privata per fare business, garantendo così uno scalo privato, ad personam, a pochi chilometri dalla capitale d'Italia e dall'Aeroporto Intercontinentale Leonardo Da Vinci. Il problema del pescaggio poi. Parliamo di un fondale sabbioso molto basso. Come potrebbero attraccare le navi? E come si eviterebbe l'insabbiamento? Con una draga permanente a mare che ogni anno peschi migliaia di metri cubi? Impensabile. La soluzione, alternativa, c'è: potenziare Civitavecchia, porto naturale di Roma e del Centro Italia, lavorando al tempo stesso a una linea metropolitana che possa congiungersi con la ferroviaria Roma/Civitavecchia/Orte, progetto esistente che deve essere solo realizzato", conclude Califano. (Com)