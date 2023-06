Kosovo: Geoana (Nato) incontra inviato Ue lajcak, insieme per garantire la stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Kfor a guida Nato, si legge nella nota dell’Alleanza, sta intraprendendo tutte le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le persone che vivono in Kosovo e continua ad agire in modo imparziale, in linea con il suo mandato delle Nazioni Unite basato sulla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 1999. I rinforzi della Nato sono arrivati in Kosovo il 5 giugno 2023, precisa ancora il comunicato, in seguito alle violenze non provocate in cui sono rimasti feriti alcuni caschi blu della Kfor. Circa 500 membri del servizio turco della 65ma brigata di fanteria meccanizzata di Turkiye costituiscono la maggior parte dei rinforzi della Nato. Il battaglione turco sarà dispiegato in Kosovo per tutto il tempo necessario. Anche un ulteriore battaglione delle forze di riserva della Nato, conclude il comunicato, è stato messo in allerta per essere dispiegato se necessario. La Nato continua inoltre a sostenere il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina, che è l'unico modo per una pace duratura e sicurezza in Kosovo e stabilità in tutta la regione. (Res)