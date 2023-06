Kosovo-Albania: Pristina reagisce a cancellazione vertice intergovernativo, mai successo prima d’ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha reagito alla decisione del primo ministro albanese Edi Rama di annullare la riunione congiunta dei due governi prevista per oggi. "Le riunioni congiunte sono un'impresa organizzativa enorme, preceduta da un grande lavoro dei ministeri per preparare quella giornata. Dovevano essere firmati 13 nuovi accordi, che dovevano portare le nostre economie, i nostri sistemi di giustizia, istruzione, cultura, più vicini. Sono i cittadini che perderanno di più. Sfortunatamente, l'annullamento dell'incontro da parte del primo ministro Rama ha annullato la possibilità di firmarli”, si legge nella nota. Il premier albanese Edi Rama ha annunciato ieri la cancellazione della riunione intergovernativa con il Kosovo prevista per oggi. Rama, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato che la riunione in questo formato non si potrà tenere a causa "dell'aggravamento delle relazioni fra il Kosovo e l'intera comunità euro-atlantica", in riferimento alle tensioni degli ultimi giorni nei comuni a maggioranza serba situati nel nord del Kosovo.(Alt)