Serbia: ministero Interno conferma arresto tre membri forze speciali Kosovo

- Il ministero dell'Interno della Serbia e il Gruppo antiterrorismo del nucleo speciale di polizia hanno localizzato e arrestato tre membri delle forze speciali del Kosovo nel territorio serbo. Lo ha annunciato lo stesso dicastero di Belgrado, secondo cui tutti e tre gli arrestati erano in possesso di armi automatiche ed equipaggiamento militare con dispositivi Gps, mappe e altre apparecchiature. Come si legge nel comunicato, “con un'azione rapida ed efficiente della polizia è stato impedito il tentativo delle forze speciali del Kosovo di invadere il territorio della Serbia centrale per compiere un'azione che a tutti gli effetti è un atto terroristico”. Dell'operazione è stato informato con urgenza il capo dello Stato, Aleksandar Vucic, che si trovava presso l'ambasciata russa in occasione della celebrazione della Festa nazionale, il quale dopo aver ricevuto l'informazione si è recato nel palazzo della presidenza.(Seb)