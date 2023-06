Serbia: Vucic, premier kosovaro Kurti vuole provocare la guerra ad ogni costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla decisione presa dal governo di Pristina nella serata di ieri di vietare l'importazione di merci serbe in Kosovo, il presidente serbo ha affermato che Kurti non può applicare tale misura "secondo le normative esistenti oggi". "Vogliono lasciare senza pane, latte e tutto il resto i serbi che vivono nel nord i quali ottengono la maggior parte degli alimenti da Raska. Questo dimostra l'intenzione di Pristina di espellere per sempre i serbi dal Kosovo", ha detto Vucic. Nella giornata di ieri, membri del ministero dell'Interno della Serbia insieme al Gruppo antiterrorismo del nucleo speciale di polizia, hanno localizzato e arrestato tre membri delle forze speciali del Kosovo all'interno del territorio serbo. Secondo il dicastero di Belgrado, tutti e tre gli arrestati erano armati di armi automatiche e in completo equipaggiamento militare con dispositivi Gps, mappe e altre apparecchiature. (Seb)