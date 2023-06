Serbia-Kosovo: Ue su arresto agenti kosovari, in contatto con le parti per capire dinamica eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è in contatto con le autorità del Kosovo e della Serbia, oltre che con la missione Nato in Kosovo (Kfor), “per capire di più” sulla dinamica degli eventi che hanno portato all’arresto di tre agenti della polizia kosovara da parte delle autorità serbe. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ue, Peter Stano, aggiungendo che sia Belgrado che Pristina devono astenersi da azioni che possano inasprire ulteriormente le tensioni nel nord del Kosovo. "Siamo in contatto con entrambe le parti, così come con la Kfor, per determinare cosa e come esattamente è successo. Chiediamo al Kosovo e alla Serbia di astenersi da qualsiasi azione o reazione che possa ulteriormente contribuire ad aumentare le tensioni. Ripetiamo l'appello dell'Ue per un'immediata riduzione dell'escalation", ha detto Stano.(Alt)