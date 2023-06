Kosovo: governo revoca licenza a tv “Klan Kosova”, protesta la Federazione europea giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria, dell'impresa e del commercio del Kosovo ha deciso di revocare la licenza dell’emittente televisiva privata “Klan Kosova”. Secondo una nota del ministero, la decisione è stata presa a seguito del sospetto che alcuni dirigenti dell’azienda possano aver commesso il reato di abuso d’ufficio oltre che aver fatto uso improprio di certe autorizzazioni finanziarie. La società ha commentato la decisione definendola “ingiusta, arbitraria e con premesse autocratiche”, oltre che un tentativo di violare la libertà dei media. "Klan Kosova non ha mai avuto l'opportunità di fornire alcuna spiegazione alle istituzioni statali sulle accuse del ministero, che provenivano, secondo quanto da loro stessi precisato, da un articolo in un sito di notizie online, pubblicato solo un giorno prima", si legge in una nota della società. "Abbiamo immediatamente provveduto a consultare esperti legali e nel frattempo abbiamo avvisato tutte le istituzioni statali, le ambasciate accreditate in Kosovo, le organizzazioni internazionali per i media e la libertà di parola". (segue) (Alt)